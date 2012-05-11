Семью Тины Кароль расстреляли во дворе

Популярная певица Тина Кароль 9 мая поздравила страну с Днем Победы своим выступлением на Майдане.

Для выхода на сцену певица в этот раз выбрала яркий костюмчик, самыми заметными элементами которого стали очень короткая юбка и обнаженный живот Тины. Правда, в таком образе Кароль выступала уже вечером, когда на Майдане осталась в основном молодежь, а для утреннего концерта предпочла все же длинное платье.



Кстати, о войне Тина хорошо знает по рассказам своей родной бабушки. «Всю ее семью вывели во двор и расстреляли, - рассказала певица. - Бабушка успела спрятаться в кустах, потому что была очень маленькая».