Билык подарила матери на день рождения футболку

Вчера, 10 мая, мама певицы Ирины Билык, Анна Яковлевна, отмечала день рождения. Ей исполнилось 64 года. "В следующем году, когда буду отмечать юбилей, соберу всех. А сегодня сядем в узком семейном кругу, муж, сын, соседей позову и будем праздновать. Ирочки не будет, потому что она на гастролях", - отметила именинница.





Впрочем поздравить маму и подарить ей подарок певица успела. "Недавно завела меня в один магазин и говорит: "Мама, тебе здесь что-то нравится?". Я так посмотрела на одежду и выбрала себе эту футболку, что сейчас на мне и еще несколько подобных. Это и были подарки. Вообще Ирочка мне часто дарит что-то. В прошлом году на вечеринку подарила платье такое красивое розовое. Дарит драгоценности разные. Раз с Глебчиком отправила в поездку по Европе. Мы несколько стран объездили. Хорошо было", - вспоминает Анна Яковлевна.



Между тем, мама Билык человек очень скромный. "Мы с отцом никогда ничего не просим у дочери. Мы очень скромные. Да я и никому никогда не рассказываю, кто моя дочь. А зачем всем знать? У меня на работе не все знают. Напротив, Ирина звездность нам очень мешает. И сын до сих пор поэтому не может определиться. Но об этом я говорить не хочу", - отмечает Анна Яковлевна.



Романы дочери мама певицы воспринимает нормально. "Такое мне приятно читать. У Ирины никогда за ее романы не спрашиваю. Сначала читаю где-то в газете, а тогда спрашиваю правда или нет. Она то звезда, чтобы о ней писали", - отметила женщина.