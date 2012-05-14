Кристина Орбакайте купила дочке квартиру в центре Москвы

Сейчас семья живет в Майями, США. Летом там очень жарко, и певица считает, что это может неблагоприятно повлиять на здоровье девочки. Поэтому щедрые родители купили девочке шикарную квартиру в центре Москвы.



Новое жилье Орбакайте-Земцова расположено на Тверской-Ямской улице, сейчас там идет ремонт, который планируют закончить к зиме. Все в квартире будет подчинено интересам Клавдии, а самой красивой, светлой и просторной комнатой станет детская. Лето малышка пока проведет в Подмосковье, ближе к бабушке Алле Пугачевой.



Напомним, что Кристина Орбакайте в третий раз стала мамой 30 марта.