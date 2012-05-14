Кира Пластинина одела Нюшу

Совсем недавно состоялось первое большое шоу Нюши. Певица покорила публику не только выступлением, но и костюмами, дизайн которых был разработан Кирой Пластининой.

Киру и певицу Нюшу уже достаточно давно связывают теплые дружеские отношения, поэтому Кира как никто другой знает о том, какие модные решения больше всего подходят юной звезде, в чем она чувствует себя наиболее комфортно и выглядит наиболее эффектно.Поэтому, по признанию самой Киры, несмотря на сложность подготовки костюмов как для Нюши, так и для ее балета, работать над этим проектом было крайне приятно и увлекательно!

Для дизайнера Киры Пластининой подобная работа - не первый опыт, она уже создавала костюмы для выступлений героев проекта "Фабрика звезд-7", однако настолько масштабное шоу Кира "одевала" впервые.