Авраам Руссо живет на две страны и дарит жене драгоценности

42-летний певец Авраам Руссо после покушения в 2006 году (у артиста стреляли с автомата Калашникова) выехал в США и пребывал там порядка 4 лет. Сейчас артист проживет в Росси, а жена с дочерью – в США: Я прилетаю и возвращаюсь. У меня в Америке семья. Но мы не кочевники. Раньше жили в России, но пришлось улететь – вынужден был лечиться… Теперь закончу строительство дома в Нью-Джерси и начну где-то в Подмосковье. Тогда сможем спокойно зимовать здесь, а лето проводить там, – поделился планами Авраам в «Світському житті».

С женой и 5-летней дочерью Руссо иногда не видится по две-три недели. Певец утверждает, что после долгих разлук маленькая дочь не отвыкает от папы: – У Эмануэллы с памятью все в порядке. Представители нового поколения сверхумны.

Кроме карьеры исполнителя, Авраам занимается ювелирным бизнесом: К сожалению, пока не могу уделить этой сфере столько внимания, сколько хотелось бы – времени нет. Драгоценные камни – это моя любовь. Я хорошо в них разбираюсь. Любимой супруге Мореле Авраам подарил много драгоценностей. Есть украшение и с очень большим бриллиантом – в 19 каратов

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