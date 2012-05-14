Джессика Симпсон уже продала первые фото дочери

Симпсон пошла на сделку с американским журналом People, который предложил ей за снимки новорожденной Максвелл Дрю $800 тыс. Конечно, эта сумма не сравнится с "гонорарами" для Дженнифер Лопес ($6 млн за фото близнецов) и Анджелины Джоли ($11 млн за снимки Вивьен и Нокса), однако Джессика и так заработала миллиард долларов на продаже своей дизайнерской коллекции.

Напомним, Максвелл Дрю появилась на свет в элитной клинике Лос-Анджелеса Cedars-Sinai в начале мая. При рождении вес ребенка составлял 4,3 кг. "Мы так благодарны за всю любовь, поддержку и молитвы, которые мы получили", - написала счастливая Симпсон на своем сайте.

На днях Джессика рассказала своим поклонникам в Twitter, что "ей хочется плакать от счастья каждый раз, когда она смотрит на дочку". "Материнство — самое лучшее, что произошло со мной в жизни", - заявила она.