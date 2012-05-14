Супермодель Саша Пивоварова родила дочь

Знаменитая модель Саша Пивоварова и ее муж Игорь Вишняков впервые стали родителями. У пары родилась дочка.

Радостной новостью поделилась коллега Саши Марины Линчук, которая написала в своем Twitter: "У меня чудесные новости. Саша родила красивую здоровую девочку!"

О том, что в семье ожидается пополнение, пара объявила незадолго до нового года. Саша, несмотря на беременность, продолжала активно работать и сниматься в рекламных кампаниях. Она успела стать лицом коллекции H&M. Недавно также в сети появилась единственное фото беременной Саши Пивоваровой. На нем модель позирует топлесс. Автором снимка стал ее супруг Игорь Вишняков.