Владиимр Пресняков решил бросить пить

43-летний певец и музыкант Владимир Пресняков признался в «Світському житті», что бросил недавнее увлечение алкоголем: Все уже выпито. Хватит. Новая жизнь начинается.

Есть разные способы победить зависимость от спиртного, но Владимир обошелся без помощи специализированных клиник: Я сам это сделал – и все. Я уже не мог продолжать... Когда употребляешь алкоголь ради того, чтобы тебе стало лучше, – это уже неинтересно.

В жизни Преснякова и действительно начались грандиозные перемены – вместе с молодой женой Натальей Подольской они ожидают осенью пополнения в семье.

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