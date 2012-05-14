Хулио Иглесиаса обокрали в отеле венесуэлы

Известный испанский певец Хулио Иглесиас стал жертвой воров, которые забрались в его номер в одном из отелей в столице Венесуэлы - Каракасе. По данным венесуэльской прокуратуры, 68-летний Иглесиас 6 мая ездил в город Валенсия на севере страны, где состоялся его концерт, посвященный новому альбому под названием "1".

По возвращении в отель в Каракасе испанец не обнаружил в своем номере 1,6 тысячи долларов, три планшетных компьютера iPad, а также чемодан с видеокамерой, компьютером и личными документами. В настоящее время проводится расследование кражи. Полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают сотрудников отеля, в котором проживал певец. Как сообщалось, в Париже в новогоднюю ночь 2012 года воры вломились в особняк актера Жан-Поля Бельмондо.