Солист группы Guns N’ Roses проспал собственное шоу в Москве

Популярный солист американской рок-группы Guns N’ Roses Эксл Роуз проспал собственный концерт в Москве. Известный хулиган и задира прилетел в столицу за несколько часов до начала выступления.

Многочасовой перелет и бокал горячительного напитка утомили рокера на столько, что музыкант решил прилечь в одной из гримерок площадки, на которой чуть позже должен был проходить концерт Guns N’ Roses. - Это, конечно, особенный гость для нас, - поделился с Life Showbiz один из организаторов. – Эксл непредсказуем, мы поехали из аэропорта в отель, но буквально на полпути артист попросил развернуть машину и направиться сразу на площадку, где уже ждал остальной состав коллектива.

Задолго до начала шоу, пока легендарный певец сладко спал, у входа в концертный зал уже начала собираться гигантская очередь из фанатов. Однако в запланированное время концерту состояться было не суждено. Заснувший за кулисами Эксл заставил сотни людей ждать своего выхода на сцену. Наконец спустя три часа томительных ожиданий преданные поклонники ликовали.