Степан Меньщиков начал петь

«Экс» участник телепроекта Дом-2 радует своих поклонников большим репертуаром песен. Еще, будучи на известном Шоу Степан пробовал себя в роле певца и у него отлично получалось. Первой песней исполненной Степаном и вышедшей в свет стала, песня под названием «бабы». Степа исполнял ее на различных гастролях, вечеринках и т.д. Она пользовалась популярностью у слушателей всех возрастов.

На данный момент Степан записал более 30 песен и на этом останавливаться не собирается! А также снял несколько клипов, в одном из которых снялась его девушка Евгения.