Родственники Уитни Хьюстон запустят собственное реалити-шоу

Родственники Уитни Хьюстон решили показать, как они живут после смерти известной певицы: звездная семья запустит собственное реалити-шоу, которое выйдет на американском кабельном канале Lifetime.

Съемки первых десяти эпизодов шоу под названием Хроника семьи Хьюстон состоятся уже в этом году. Главным героем программы станет невестка певицы Пэт Хьюстон, которая была ее менеджером. Кроме того, в передаче появится дочь Хьюстон Бобби Кристина, племянница певицы, ее брат и мать. В программе будет показано, как самые близкие Хьюстон люди живут после ее смерти, ведут дела и помогают ее дочери справиться с потерей.

Пэт Хьюстон также добавила, что работает над еще одним проектом, начало которому было положено еще несколько лет назад. Он, как и готовящееся реалити-шоу, касается всей семьи Хьюстон. Детали проекта она пока раскрывать не стала.