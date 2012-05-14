Пол Маккартни стал послом по туризму

Сэр Пол Маккартни, давший в четверг вечером грандиозный бесплатный концерт на центральной площади Мехико - Сокало, удостоен звания посла по туризму мексиканской столицы. На концерте присутствовало около 200 тысяч человек. Перед началом выступления Маккартни встретился с мэром Мехико Марсело Эбрардом, который вручил ему соответствующие документы.

Как отмечают власти Мехико, в этот раз Маккартни удалось собрать в два раза больше зрителей, чем на концерте, который он дал в 2003 году на Красной Площади в Москве, - тогда послушать экс-битла пришли около 100 тысяч человек. Однако это все же чуть меньше, чем собрала в Мехико в 2007 году известная колумбийская певица Шакира - на ее концерт пришли 210 тысяч человек.Бесплатный концерт в столице завершал турне Маккартни по Мексике. Ранее он дал два платных концерта - в Гвадалахаре и на столичном стадионе Azteca.