Ирина Билык и Светлана Разина споют вместе?!

На одном из выступлений бывшая солистка группы «Мираж», а ныне сольная исполнительница Светлана Разина познакомилась с известной певицей, поэтом и композитором Ириной Билык. «Как многие важные встречи в жизни, знакомство с Ириной было случайным», - говорит Светлана. В гримерке я увидела красивую женщину, которая была одета в точно таком же стиле, как и я, мы разговорились, а потом выяснилось, что я познакомилась с такой интересной и известной личностью!

Мне очень нравится творчество Ирины, и во многом мы похожи, потому у нас родилась идея о создании песни для меня. Я уверена, что Ира сможет прочувствовать и уловить волну того, о чем я сейчас хотела бы спеть. В данный момент мы активно ведем переговоры по этому поводу. Возможно, даже создадим композицию в соавторстве, а может быть, запишем дуэт, время покажет!