Фриске и Шепелев поженятся?!

В то время, как ведущий программы «Достояние Республики» Дмитрий Шепелев страстно опровергает факт своих близких отношений с Жанной Фриске, их роман набирает все новые обороты. Вероятно, не за горами уже и брак!

Несмотря на то, что съемки реалити-шоу «Каникулы в Мексике» официально еще не завершены, бессменной ведущей Жанне Фриске удалось сбежать из солнечного портового городка Пуэрто-Вальярта, где расположена ее вилла. Сразу же после возвращения из Мексики Фриске отправилась на юбилей Филиппа Киркорова. А на следующий день - в салон тайского массажа. Да не одна, а вместе со своим возлюбленным – ведущим Дмитрием Шепелевым, роман с которым не так давно стал достоянием республики. Цены на spa-услуги в данном салоне разнятся в зависимости от дня недели и времени суток. Неудивительно, что звездная парочка выбрала праздничный первомайский вечер, попав в категорию "более высокие цены", тем самым обеспечив себе отсутствие любопытных посторонних глаз. Для влюбленных в салоне предусмотрена специальная программа «Спа для двоих» стоимостью в 5 555 рублей. Согласитесь, не каждому окажется по карману такое удовольствие.

После возвращения Фриске на родину в ее окружении стали все чаще говорить о возможной свадьбе. Некоторые уточняли: торжество состоится в Майами 12 декабря - мол, пара хочет узаконить свои отношения 12.12.12, потому как это красиво. Впрочем, «Папарацци» к слухам и сплетням предпочитают относиться с большой долей сомнения, поэтому проверить информацию о грядущей свадьбе мы решили у мамы Жанны - Ольги Владимировны Фриске.

- Я, как мама, конечно, хочу, чтобы у моей дочки была красивая свадьба, - призналась мама самой красивой знаменитости России. - Еще больше я хочу, чтобы у нее была счастливая семья, но мы с мужем не торопим Жанну. Это ее выбор, и мы его всегда одобрим и поддержим. Насчет приготовления к свадьбе я ничего вам сказать не могу, поскольку впервые об этом слышу. А с Дмитрием дочь нас еще не познакомила. Думаю, это непременно случиться на ее день рождения.