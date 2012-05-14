Ради дочки Глюкоза с мужем стали "буратинами"

Глюк'Оza, она же Наталья Чистякова-Ионова, вместе со своим мужем Александром Чистяковым и двумя дочками, пятилетней Лидой и восьмимесячной Верой, на майские праздники улетели в Майами. Именно там семья отметила день рождения Лиды. Ради этого события Наташа и Александр устроили настоящий детский праздник в ботаническом саду.

"Это первый юбилей нашей старшей дочки Лидии, ей исполнилось пять лет. Почему решили отметить именно в Майами? Здесь мы чувствуем себя как дома. Тут отдыхают все наши друзья", – заявила исполнительница.

На радостное событие Наташа пригласила телеведущую Юлию Бордовских с мужем и детьми, звезду "Квартета И" Ростислава Хаита, режиссера Сергея Кальварского с семьей. Сама Наталья рассказала: "Мы подарили дочке праздник в ботаническом саду Майами. Там приглашенные артисты разыграли для Лиды ее любимую сказку "Приключения Буратино". Мы с мужем тоже примерили сказочные костюмы. Словно окунулись в детство!" Артистка сообщила, что вначале примерила синие волосы Мальвины, а потом с супругом Александром нацепили длинные носы Буратино.