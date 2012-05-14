Валерий Леонтьев делает уколы морфия?!

Скандал разразился после неожиданного заявления композитора Светланы Кулеминой в ходе одной из телепередач. Дама поведала, что исполнитель хита "Дельтаплан" страдает из-за жутких болей в коленях и вынужден делать уколы морфия перед выступлениями. Причем слова композитора сопровождались видеосюжетом, где укол Леонтьеву делает Алла Пугачева.

В итоге Валерий Леонтьев, а заодно и Лайма Вайкуле, Лариса Долина и, разумеется, сама Примадонна так обиделись, что уже мало кто сомневается в скором завершении карьеры Кулеминой. "Я же не сумасшедший лечить колени наркотическими обезболивающими, — заявил Валерий Яковлевич. — Тем более при таком графике работы, когда я за май должен дать на Дальнем Востоке и в Сибири 20 концертов, отмахав расстояние в 15 тысяч километров. Я же просто умру, если еще буду морфием лечиться".

63-летний артист подтвердил, что страдает болями в коленях, однако они не настолько сильны, чтобы ему требовалась помощь обезболивающих.