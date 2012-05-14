Лорак, Лобода и Кудрявцева спят вместе!

Папарацци повезло заснять Ани Лорак, Светлану Лободу и Леру Кудрявцеву в Донецкоим аэропорту.

Не секрет, что звезды зарабатывают благодаря концертам. Кто-то поет на этих концертах, а кто-то и ведет эти самые мероприятия. После грандиозной вечеринки в честь недавней победы "Шахтера" в Донецком аэропорту, мирно посапывая, сбившись в кучку, сидели три прекрасные женщины, красотки и очень востребованные звезды шоу-бизнеса - украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, а также российская ведущая Лера Кудрявцева.

Рядом со звездами не было ни директоров или администраторов, ни толпы секьюрити, и девчонки, видимо, намаявшись за день, просто рухнули на диван в зале ожидания аэропорта. С первого взгляда их даже невозможно было узнать, потому как без макияжа и в солнцезащитных очках они ничем не отличались от обычных пассажиров, ожидающих своего рейса.