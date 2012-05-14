Гребенщиков устроил драку в ночном клубе

Бывший участник российской Фабрики звезд 1 Михаил Гребенщиков, пребывая в Красноярске, подрался около ночного клуба Подиум с одним из посетителей заведения. На записях с камер наблюдения клуба видно, как певец вступает в словесную перепалку с мужчиной, на выходе из клуба. Конфликт быстро перерос в драку, в результате которой Михаилу было наложено на голову шесть швов в красноярском травмпункте.

При этом сам Гребенщиков утверждает, что никакой драки не было, а город оставил в его памяти только приятные впечатления. Такое поведение певца наталкивает на мысль, что, возможно, к моменту потасовки он уже был изрядно пьян. Либо решил не признаваться в произошедшем, чтобы не навредить собственному имиджу. Сотрудники полиции сообщают, что ни от одной из сторон заявлений не поступало, а имя обидчика звезды также остается неизвестным.