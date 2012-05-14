Ксения Бородина открыто смеется над Собчак

Cкандальная ведущая Ксения Собчак никак не может успокоиться после того, как провела ночь в ОВД Восточное Дегунино, куда ее вместе с друзьями доставили 8 мая. Ксюша внезапно стала ярой оппозиционеркой и продолжает активно принимать участие в митинге на Чистых прудах. В свою очередь ее коллега по телепроекту Дом-2 Ксения Бородина с насмешкой отзывается о новом увлечении светской львицы.

Обмен колкими сообщениями от Бородиной начались с призыва Собчак присоединиться к ней на митинге: "Призываю известных людей не трусить и приходить поддержать нас! Людям это важно! Приходите!" – написала в своем Twitter Собчак и получила ответ от Алены Водонаевой: "Я бы с радостью к вам присоединилась, только не в России сейчас! Спасибо за то, что делаешь! Горжусь вами! У многих кишка тонка!".

Тогда Бородина влезла в диалог и предложила Алене "прошвырнуться на чистые" по приезду, на что Водонаева поинтересовалась, не там ли она сейчас. Бородина ответила с насмешкой: "Нет. Костры, Виктор Цой, компания веселая – это все осталось в моем детстве, благо оно было. А у кого не было, тот добирает сейчас", – намекнула Ксюша на свою коллегу.