Алена Водонаева проявила слабость

Недавно Водонаева призналась, что снова набрала вес, а виноваты во всем сладости из Швейцарии. На майские праздники Алена путешествовала по Европе и после Италии побывала в "столице шоколада". Судя по всему, бесследно для ведущей эта поездка не прошла.

"Именно там наступил конец моему здоровому питанию и шоколадному безумию! Все киллограмы вернулись на раз. Прийдется опять начинать все сначала... Ненавижу свою слабость по отношению к сладкому", - написала она в своем блоге и прикрепила фотоснимок, по которому становится ясно, что Водонаева съела не одну-две конфетки, а попробовала весь ассортимент. Своим идеальным весом Алена называет 58 кг при ее росте в 176 см, хотя очень часто пытается достигнуть лучшего результата и сидит на диетах.