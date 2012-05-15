Майкл Джексон хотел убить родного брата?!

Экс-телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддс дал интервью о своем бывшем работодателе, в котором рассказал о нездоровом маниакальном поведении поп-короля. Так британец поделился с журналистами информацией о том, что Майкл хотел расправиться с родным братом Рэнди Джексоном.

"Семья отчаянно пыталась уговорить его принять участие в концертном туре воссоединившейся группы Jackson 5, в которой Майкл начинал карьеру вместе с братьями, – рассказывает Мэтт Фиддс. – Сделка была на 500 миллионов долларов, однако он наотрез отказывался. Тогда Рэнди Джексон явился в особняк Майкла и попытался прорваться через многочисленную охрану, чтобы поговорить с братом. Майкл отдал своим работникам приказ стрелять в Рэнди, о чем охрана оповестила нежеланного гостя. Рэнди ужасно испугался и пригрозил немедленно оповестить обо всем прессу. Он сказал: "Если в меня будут стрелять, об этом узнает весь мир!".

Экс-телохранитель поп-короля заявил, что "Майкл совсем сошел с ума от употребления наркотиков". Сам Рэнди Джексон назвал заявления Фиддса "абсурдными". Цель, по которой Мэтт пытается оклеветать бывшего нанимателя, вполне очевидна. Так, еще в апреле, Мэтт Фиддс объявил всему миру о том, что является настоящим отцом младшего сына певца 10-летнего Принца Майкла II. Также он заявил, что намерен судиться за право опеки над мальчиком с семьей Джексонов.