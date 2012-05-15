Штрафы Даши Сагаловой оплачивает ее бабушка!

Звезда комедийного сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова, играющая роль недалекой блондинки Светки Букиной, была остановлена полицией за превышение скорости. Каково же было удивление правоохранительных органов, когда они обнаружили, что за последний год артистке выписаны восемь штрафов, а она их так и не оплатила.

Очередное нарушение скоростного режима Дарьей Сагаловой оказалось для нее уже девятым. Внедорожник актрисы полицейские остановили в тот момент, когда Дарья ехала по Минскому шоссе в сторону Москвы. "С октября 2010 года по ноябрь 2011-го за владелицей джипа зафиксировано девять административных нарушений – это превышение скорости от 20 до 40 и от 40 до 60 километров в час. По всем выписаны штрафы, но оплачен лишь самый первый из них", – сказал представитель полиции.

Однако сама Сагалова отвергла обвинения в превышении скорости. Якобы в тот момент, когда ее автомобиль двигался по Минскому шоссе, за рулем машины сидела не она, а ее супруг. А вот от ответственности за другие нарушения Дарья не отказывается, но уверяет, что штрафы должны быть оплачены. Актриса объяснила: "Скорее всего, эти квитанции приходят на мой адрес прописки. Я сейчас там не живу, но там живет моя бабушка. А она обычно все оплачивает. Она у меня очень ответственный человек!"