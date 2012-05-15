Эмма Уотсон учится танцам у шеста!

Сейчас Эмма занята на съемках нового фильма Софии Копполы "Букетный взломщик". По сюжету речь идет об известной группе юных грабителей, совершавших налеты на дома голливудских знаменитостей в 2008-2009 годах. Уотсон досталась роль одной из участниц банды. По данным таблоидов, персонаж актрисы списан с Алексис Нейрс, которая в свое время не только пробралась в особняк Линдсей Лохан, но и оказалась в соседней камере с голливудской скандалисткой.

22-летняя Эмма вовсю старается войти в роль. Недавно ее засняли в одном бюстгальтере и шортах на съемочной площадке. Но это были лишь первые шаги по смене имиджа. Как пишет The Sun, параллельно со съемками звезда осваивает танцы у шеста. Благо один из фитнес-центров находит неподалеку от съемочной площадки. "Во время съемок часто бывает так, что актерам просто нечем заняться. Одна из девушек, снимающихся в фильме, продемонстрировала коллегам свое мастерство пол-дэнса в качестве спортивных занятий. Эмма заинтересовалась. Она уже посетила несколько занятий и была поражена результатами. Уотсон говорит, что танцы у пилона прекрасно повышают тонус. Она и представить не могла, как раскрепощают подобные занятия", — рассказал источник из окружения актрисы.