Леди ГаГа показала обручальное кольцо?!

Леди Гага только недавно рассталась со своим бойфрендом Тейлором Кинни из-за плотного гастрольного графика, а сегодня в сети появилась интригующая фотография певицы с кольцом на безымянном пальце. Известный фотограф и друг Королевы Монстров Терри Ричардсон выложил в своем Твиттере фотографию певицы и подписал: Гага показывает свое обручальное кольцо!

Фанаты эпатажной певицы тут же всполошились, однако, судя по всему, это всего лишь шутка. Сайт TMZ связался с людьми из команды певицы, и те рассказали, что "заветное колечко" оказалось частью концертного реквизита Леди Гаги.

Источники, близкие к певице, сообщают, что Гага сейчас полностью сконцентрирована на своем гастрольном графике. Гага сейчас находится с концертами в японской столице, и, действительно, выкладывается на 100 процентов. В своем Твиттере певица отметила: Да, Токио! Сегодня прошел первый бал монстров, на котором меня не стошнило! Вот так тяжело работать! С любовью, Гага+Терри.

Кстати говоря, Леди Гага взяла с собой в тур Ричардсона не только для съемки ее шоу, но и для закулисных хроник. Фото Терри, Гаги и "маленьких монстриков" из Токио уже можно увидеть на Твиттере фотографа.