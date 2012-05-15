Линдсей Лохан вернулась к бывшей подружке?!

Вместо того, чтобы готовится к новой роли, Линдси Лохан весело проводит время со своей подругой - диджеем Самантой Ронсон. Накануне парочку видели выходящей из ночного клуба в Нью-Йорке.

Конечно, девушки понимали, что совместная прогулка породит волну слухов о том, что их роман в очередной раз возобновлен. Но они не обращали внимания на любопытные взгляды, а весело смеялись, что-то шептали друг другу на ушко и покинули клуб, держась за руки. На выходе из заведения Линдси, привыкшая к папарацци, улыбалась, в то время как Саманта была мрачнее тучи.

Напомним, что если роман действительно возобновился, то это уже третий раунд. До этого Линдси и Сэм были вместе с 2007 по 2009 годы, а также недолго встречались в 2011-ом.