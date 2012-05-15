Джастин Тимберлейк и Джессика Билл целовались на баскетбольном матче

Майский субботний вечер Джастин Тимберлейк и Джессика Билл провели на спортивной арене - парочка сладко целовалась и активно болела за победу баскетбольной команды. Фотографиями с этого события поделилась блогер Амели.

Для болельщиков баскетбольный матч между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Денвер Наггетс" запомнился надолго. Джастин Тимберлейк не мог усидеть на месте и постоянно вскакивал, что-то крича и подбадривая свою команду. Он даже с удовольствием "дал пять" звезде "Лейкерс" Коби Брайанту после эффектного трёхочкового броска.

На пластиковой сидушке его могли удержать только поцелуи невесты. Джессика, сменившая романтичный вечерний наряд на удобный комплект в пастельных тонах, болела не менее эмоционально. Команда Брайанта после такой поддержки просто не могла не выиграть!