Иван Охлобыстин вернется в священники и эмигрирует в Германию?!

Известный актер, звезда комедийного сериала "Интерны" и общественный деятель Иван Охлобыстин заявил о возможной эмиграции в Германию. Артист хочет вернуться в священники, но понимает, что его служение могут воспринять как балаган, поэтому и покинет Россию.

"Представьте, доктор Быков служит в московском храме. Это же аншлаг, балаган… Знаете ли, я по-прежнему консерватор, хотя и вынужден работать в кино. Значит, надо куда-то уехать. Хоть в Александров, который в Германии, под Потсдамом, там наши поселения когда-то были. Еще в Вене хороший приход… А можно и куда поскромнее уехать. Мы с Оксанкой легки на подъем", - заявил актер. Наличие шестерых детей совершенно не "тормозит" актера.