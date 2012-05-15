Гайтана уехала на "Евровидение" с шоколадками и велосипедом

Певица Гайтана, которая представит в этом году Украину на вокальном конкурсе "Евровидение" в Баку, перед самым отъездом в Азербайджан прошла боевое крещение. Она провела финальную пресс-конференцию, на которой рассказала все тонкости подготовки к конкурсу, а вечером того же дня, выступила перед многотысячной аудиторией в самом центре столицы.

Во время пресс-конференции, один из главных вопросов, который интересовал журналистов: "Чем будете удивлять зрителей "Евровидения". Оказалось, что помимо своего выступления Гайтана приготовила сюрприз - это фигурки, отлитые из молочного шоколада в певицы. Эту сладость для нее, по специальному заказу, изготовил концерн "А.В.К." Так что попробовать какая Гайтана на вкус сможет любой желающий. Кроме того, в Баку певица покажет свою коллекцию венков, которых у нее, как она сама призналась, огромное количество.

А еще, столица Азербайджана увидит любимое средство передвижения Гайтаны - велосипед. Точнее наоборот. С помощью своего велосипеда певица увидит Баку. Причем девушка уверена, что за то время, что она пробудет в городе, ей удастся рассмотреть все достопримечательности, архитектуру и природные ландшафты. "Хотя, все кто уже принимал участие в конкурсе, советовали мне как можно больше времени спать. Говорят: "От того насколько ты выспалась напрямую зависит качество твоего выступления" - поделилась Гайтана.