Ольга Бузова выходит замуж несмотря на травму жениха

Знаменитая телеведущая скандального телешоу "Дом 2" Ольга Бузова и её возлюбленный футболист Дмитрий Тарасов женятся. Влюблённая пара уже подала заявление в ЗАГС, но все подробности предстоящего торжества тщательно скрывают. Известно, что на праздники будут только близкие, примерно 150 гостей соберутся в одном из самых модных ресторанов Москвы.

В недавнем интервью Ольга призналась, что хочет свадьбу, как у принцессы, надеемся, что Дмитрий осуществит все мечты Бузовой. Если ему не помешает травма, полученная во время матча 26 апреля. Дмитрий перенес операцию за границей, на ахилловом сухожилии, его прооперировал известный врач Янэ Сааремо. Теперь футболист проходит курс реабилитации в Москве, но это не мешает Тарасову на костылях гулять с возлюбленной Ольгой Бузовой по городу.