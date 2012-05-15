У покойного актера из "Глухаря" родилась дочь

Супруга Анатолия Отраднова – покойного актера из популярного сериала Глухарь – родила дочь Софию.

Малышка появилась на свет путем кесарева сечения. Медики прибегли к кесареву сечению потому, что Виталина уже перенашивала ребенка. Новорожденная София родилась на неделю позже запланированного срока. "Сегодня днем в одном из роддомов Москвы Вита родила здоровую девочку! Врачи прогнозировали, что роды придутся на 5-7 мая. Однако схватки никак не начинались, поэтому докторам пришлось делать кесарево сечение", – сообщил старший брат Анатолия Отраднова Максим.

Малышку назвали Софией, как хотел Анатолий. "Вся семья безмерно счастлива появлению на свет девочки, ведь она – частичка своего отца, а это значит, что Толя жив!", – говорят родные Отрадного.