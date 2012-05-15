Машину Кобзона протаранил BMW

"Водитель BMW не справился с управлением и врезался в задний бампер Mersedes. Пострадавших в результате аварии нет, повреждения получили обе машины", – сообщили в правоохранительных органах столицы. Как выяснилось после ДТП, за рулем BMW в момент аварии находился 21-летний Арсений Глазов, в марте лишенный прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек отказался пройти медицинское освидетельствование и отрицает, что в момент ДТП за рулем BMW находился именно он. "В машине мы были вместе с другом, и за рулем был он, а не я. Как я мог сесть за руль, если я лишен прав?! Просто, когда подъехали гаишники, мы оба уже вышли из авто, а так как владелец машины – я, подумали, что и управлял я", – сказал Глазов. Однако следствие доказало, что за рулем BMW находился именно Глазов, причем снова в нетрезвом состоянии. Суд постановил заключить Глазова под стражу на семь суток.

Молодой человек на заседании не признал свою вину, но извинился. "Я, конечно, извиняюсь, что так получилось. Я не хотел. Обжаловать решение суда не буду. Семь суток – значит, семь суток". Иосиф Кобзон, в свою очередь, сообщил, что его Mersedes оформлен на его супругу, а самого его в этот момент в Москве не было.