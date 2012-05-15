Алена Шоптенко встречается с экс-мужем Билык

Украинская танцовщица пригласила своего друга, Диму Дикусара, на кофе. Их встреча будет настоящим свиданием.

То, о чем так долго говорили поклонники танцевальной пары Шоптенко-Дикусар, похоже, осуществится. Лена и Дима отправятся на настоящее свидание! Инициатива исходила от Шоптенко – сообщает ТСН. Участница романтического проекта І прийде кохання на 1+1 неоднократно повторяла, что с Дикусаром ее связывают исключительно рабочие отношения, но, видимо, она лукавила. "Дима не может не нравиться. Естественно, между нами есть определенная симпатия. Без нее я не могла бы танцевать с этим человеком. Но никогда не допускала мысли, что у меня могут быть отношения с партнером по танцам. И у него, и у меня в прошлом – отрицательный опыт публичных отношений", – откровенничала Шоптенко в самом начале проекта.

При этом она призналась, что ни один из кавалеров, с которым она ходила на свидание в проекте І прийде кохання, не покорил ее настолько, чтобы продолжить общение дальше. "Все парни, с которыми я встречалась – прекрасные, добрые, умные люди. Но не то... Не мое", – утверждает девушка.

По мнению давней подруги Шоптенко – Лидии Таран – ей давно следовало пригласить на свидание Дикусара. "Я же вижу, какими глазами он смотрит на тебя, – убеждала Алену Лида. – Как по мне, все видно и все понятно. Ты ему очень нравишься!"