От Игоря Николаева уходит жена

В российской прессе появились слухи о том, что Юлия Проскурякова намерена развестись с Игорем Николаевым.

Источники из окружения молодой жены Николаева утверждают, что девушка была шокирована, узнав, что супруг изменяет ей с начинающими певицами. По словам приятелей Юли, она впала в глубокую депрессию и отказалась обсуждать поведение мужа с близкими – более того, девушка намекнула, что готовится к разводу.

Напомним, что на днях начинающая артистка Наташа Биналекс на всю страну заявила о том, что Игорь Николаев совращает молодых певиц и обещает им успешную карьеру взамен на интим. Для этих целей у него даже есть квартира на Маяковке – именно туда, по словам Биналекс, Николаев приводит молодых пассий.