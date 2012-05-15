Ивана Урганта возили по Киеву с мигалками

Особое внимание к программе (вместо «1+1» будут выходить на «Интере», премьера 18 мая) было связано с новостью об уходе из проекта Ивана Урганта. На эту тему в перерыве Цекало даже пошутил: «Иван, вы ведете программу «Ургант вечерний», «Тур де Франс», «Большую разницу». Мне стоит поискать другого ведущего на ваше место?». На что услышал в ответ: «Александр, скажите прямо, что вас мучает зависть». Как оказалось, уходит Иван только из русской «Разницы», оставляя за собой украинскую версию. Как обычно в гости к шоуменам пришла толпа звезд, но веселье началось лишь с приходом Михаила Поплавского. «К нам пришел казус по имени Поплавский, — сходу объявил Цекало. — Три года мы пытались затащить вас к нам, но вы все не соглашались».

Чтобы не казаться ниже ведущих, Мих.Мих. взобрался на ящик и стал выше не только Саши, но и Вани. С собой Юный орел взял корзину с салом и домашними колбасами. Деликатесы настолько понравились Урганту, что он пообещал увезти их домой. Так как съемки передачи несколько подзатянулись, в аэропорт Иван уехал на машине с мигалками, которые расчищали ему дорогу от пробок.