Анна Семенович рассказала, как будет выходить замуж

Обладательница самых сексуальных форм российского шоу-бизнеса Анна Семенович раскрыла тайну своей будущей свадьбы с избранником-бизнесменом.

— У меня обязательно будет прекрасный муж, большой загородный дом, много детей и собак, — поделилась Анна. — Точно знаю — стану безумной мамашей-наседкой! И, думаю, замуж выйду только тогда, когда почувствую, что хочу от этого человека иметь детей. Свадьбу свою я себе уже в воображении нарисовала. Мы уедем как можно дальше, на какой-нибудь остров, возьмем с собой нескольких самых близких друзей…

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