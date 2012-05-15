Мадонна заставляет детей учить каббалу

Похоже, поп-королева Мадонная всерьез считает, что ее детям следует с детства изучать основы Каббалы и придерживаться учений этой философско-религиозной науки.

На днях папарацци застали певицу Мадонну вместе с тремя детьми у входа в центр Каббалы. Похоже, Мадонна перед своим мировым турне, решила восстановить свой духовный баланс и равновесие. Помимо этого, Мэд решила, что уже самое время привлекать к Каббале не только старшую дочь, Лурдес (15 лет), но и младших детей: сына Рокко (11 лет), Дэвида (6 лет) и дочь Мерси (5 лет).

Так, Мадонна вместе с детьми прослушала в центре лекцию, после чего совершила необходимые священные обряды, а также приобрела специальные красные браслеты – символ этого учения. Кроме того, семью певицы сопровождал близкий друг Мадонны – фотограф Стивен Кляйн. Разделяют ли дети поп-королевы ее восторг относительно Каббалы – неизвестно. Однако ходят слухи, что старшая дочь певицы, 15-летняя Лурдес, не в восторге от этой науки