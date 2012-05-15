Татьяна Буланова стала телеведущей

У звезды 90-х Татьяны Булановой уже есть опыт работы в качестве телеведущей. В 2008 году певица вела программу "Коллекция впечатлений" на петербургском канале 100ТВ, а в 2010 — совместно с Оксаной Севериновой женское ток-шоу "Не мужское это дело" на том же канале.

Теперь артистка "переехала" на первую кнопку страны, где ежедневно будет появляться в передаче "Между нам, девочками". По сценарию, в уютном столичном кафе собираются семеро друзей: певица Татьяна Буланова, актриса Юлия Куварзина, телеведущая Яна Лапутина, журналист Полина Циторинская, актеры Александр Носик, Дмитрий Орлов и Егор Пазенко. Каждый день к ним на чашку кофе приходит гостья — со своей проблемой. Не звезда, обычная женщина.

Авторы программы "Между нами, девочками" уверены, что проект поможет женщинам в трудной ситуации: они смогут узнать, что на самом деле думают о них мужчины, а те поймут, чего ждут от них женщины. "Я надеюсь, что героини будут уходить от нас с легким сердцем", — комментирует Татьяна Буланова. К слову, одно из дамских правил, которому сама всегда следует по жизни певица - это никогда не жаловаться на мужчину, который рядом с тобой. "Жалобщица" выглядит отвратительно! Но вместе с тем нельзя и хвастаться личной жизнью. Чтобы не сглазили", - считает артистка.