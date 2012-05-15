Том Круз и Николь Кидман не заботятся о приемных детях?!

С тех пор, как у актеров появились свои дети они практически перестали интересоваться приемными сыном и дочерью.

В те далекие времена, когда Николь Кидман и Том Круз были счастливой семейной парой, им очень хотелось детей. Но с ними как-то не ладилось. Тогда супруги приняли решение взять на воспитание приемных. Вначале у них появилась дочь Изабелла, а затем темнокожий мальчик по имени Коннор. Но потом пара распалась. После нескольких лет поисков Том и Николь создали новые семьи и родили детей. С тех пор все новости крутились лишь вокруг Сури - дочери Круза и Сандей Роуз и Фейт - дочерей Кидман.

Как сложилась после развода приемных родителей жизнь Изабеллы и Коннора толком никто не знает. Известно лишь, что дети предпочли жить вместе с отцом, в его роскошном особняке в Беверли Хиллз. С Николь они предпочитали общаться редко. Да и сама актриса, сказать по правде не особенно на этом настаивала. На этот счет лучше любых слухов красноречиво говорит тот факт, что ни 19-летняя дочь, ни 16-летний сын не называют Кидман мамой. Известно, что ни Коннор, ни Изабелла не пошли по стопам родителей. Коннор - спортсмен, а Изабелла - художница. Не так давно девушка покинула дом, в котором проживала вместе с отцом, мачехой, братом и сестрой и переехала в маленькую квартиру к своему бойфренду. Поговаривают, что район в котором расположено ее новое жилище - не самый благонадежный. Только вот похоже что ни Тома, ни его бывшую супругу это нисколько не тревожит.