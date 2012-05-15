Ирина Дубцова сильно похудела

Две недели назад в одной из больниц города Москвы были госпитализированы Ирина Дубцова вместе со своим сыном Артемом. Причиной стала сильная аллергическая реакция у обоих на цветущие деревья. У певицы и ее сына был сильный бронхиальный приступ. Почти неделю за ними наблюдали врачи, которые выяснили, что им нельзя находиться в России в это время года, так как аллергическая реакция может перерасти в хроническое заболевание.

После выписки мама с сыном первым же авиарейсом улетели на Кипр.Там очень благоприятный климат и Ирина с Артемом быстро восстановили свои силы после жуткой аллергии. Как сообщает сама певица, состояние у них обоих нормальное, правда она сама похудела за это время на целых пять килограммов. Отдыхать Ирина будет до полного восстановления сил у ее сына. Даже презентация нового клипа не заставила певицу изменить своих планов."Здоровье сына важнее для каждой мамы!" – говорит Дубцова.