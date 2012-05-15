Певица Алина Гросу и Никита Пресняков воссоединились

На днях прошли съемки нового клипа Алины Гросу, режиссером которого стал Никита Пресняков, который ради ролика оставил свою невесту в США и улетел в Париж на четыре дня.

После окончания Нью-Йоркской киноакадемии внук Аллы Пугачевой вплотную занялся съемками музыкальных клипов В минувшие выходные прошли съемки видеоклипа на новую песню Алины «Взрослая». Никита выступил в качестве сценариста, актера и режиссера клипа. "Мне было очень приятно работать с Алиной, - говорит Никита. – Она потрясающая певица и красивая девушка, с которой очень интересно. Все съемочные дни пролетели мгновенно. Я бы с огромным удовольствием поработал с Алиной еще и не раз".

Процесс занял четыре съемочных дня, где все работали с утра и до поздней ночи. Сейчас Никита занимается монтажом, и в самом скором времени клип будет представлен на музыкальных телеканалах и на youtube-канале певицы.

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