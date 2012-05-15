Отец Филиппа Киркорова ушел от жены

Отец Филиппа Киркорова переехал к сыну. 79-летний Бедрос Киркоров вынужден был уехать от своей жены Людмилы Смирновой. Отца Киркорова уже давно не замечали в Новгороде, где находится его дом. Дело в том, что Филипп попросил его перебраться на некоторое время в российскую столицу, чтобы помогать воспитывать новорожденную Аллу-Викторию. Мужчина с удовольствием принял приглашение, так как давно мечтал о внучке.

Кроме того, соседи Бедроса Киркорова поговаривают, что в последнее время его супруга Людмила перестала быть похожей сама на себя. Она попросту зазналась. Женщина ушла в политику и планирует работать в Москве. Она даже перестала здороваться с соседями.К слову, в жизни Киркорова-старшего вскоре намечено торжественное событие - 15 лет со дня свадьбы. Простая руководитель совхоза Людмила Смирнова сумела покорить сердце неприступного артиста.