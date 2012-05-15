Эдите Пьехе становится все хуже

Врачи уже сделали артистке предупреждение: может случиться так, что она не сможет ходить и все оставшееся время будет вынуждена передвигаться только на инвалидном кресле. "У меня остеопороз был с детства. Война во Фпанции, молока не найдешь, кальций полностью отсутствовал, кости были словно пергамент", — вспоминает Эдита Пьеха.

Сейчас с каждым днем усиливается боль в ногах, теперь Эдита не в силах встать даже с любимого кресла. А когда ей, все-таки удается подняться на ноги, ей обязательно необходима опора. Ходить без помощника Пьеха больше не может, она уже перенесла три операции на ноге, последняя из которых длилась более семи часов. "Я бы могла еще долго самостоятельно передвигаться, только одна моя собачка, которой уже нет в живых, совершенно случайно махнула головой, когда играла с другой собакой, и попала ей мне прямо в колено. В результате этого я получила осколочный перелом со смещением", — рассказывает Эдита.