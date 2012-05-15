Полина Гагарина показала бойфренда и сына

Российская певица – Полина Гагарина – предпочитает не выносить свою личную жизнь на ублику. Поэтому ее выход в свет с мужчиной стал для окружающих настоящим откровением. Тем более, что рядом с Полиной при этом был ее пятилетний сын Андрей. Пожалуй, время откровений настало: на одном из недавних мероприятий рядом с Полиной Гагариной можно было наблюдать импозантного бородатого мужчину. Всем, кто интересовался его личностью, певица представляла незнакомца как друга Бориса.

К слову, не так давно ходили слухи, что продюсер и композитор Константин Меладзе, по словам его ближайшего окружения, всерьез увлекся молодой певицей Полиной Гагариной. И, как утверждают друзья звезд, речь идет вовсе не о восхищении 48-летнего создателя группы ВИА Гры талантом 24-летней победительницы российской Фабрики звезд.