Анастасия Волочкова отправит дочку в шоу-бизнес?

Скандальная прима Анастасия Волочкова готовит 6-летнюю дочку к звездной карьере.

Выдающихся способностей балерины у Ариши известная мама еще не рассмотрела, зато от знаменитости не ускользнуло понимание, что "от папы девочка унаследовала абсолютный музыкальный слух". "Жуткое волнение и огромную радость я испытала позавчера на отчетном концерте "Домисолек", увидев Аришу на сцене Государственного концертного зала "Россия", – так начала свой длинный пост в livejournal гордая Волочкова, заметив, что уже приглашает дочь выступать на своих концертах.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14377608.html">Источник</a>Скандальная прима Анастасия Волочкова готовит 6-летнюю дочку к звездной карьере.

"Мне очень приятно, что Ариадна делает успехи. Я хочу, чтобы она научилась петь. Сейчас Ариша – солистка театра "Домисолек", и мы – часть его большой семьи".

"Театр существует уже 30 лет, он несет в себе созидательную миссию, дарит России таланты, привлекая к искусству большое количество детей и их родителей. Мне, как и этим добрым Настоящим Людям – маме и папе театра Ольге Юдахиной и Ивану Жиганову – тоже небезразлично все, что происходит с детьми России. Я верю, что также могу взять на себя ответственность за воспитание детей нашей страны…". "После выступления папа Ариши Игорь подарил нам прекрасные цветы, и мы решили отметить успешное выступление на семейном ужине в итальянском ресторане".

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