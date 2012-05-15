У Витаса украли драгоценности на 50 тысяч евро

Один из эпизодов клипа Витаса и певицы Ксеноны на песню Мне бы в небо снимался на улице. Так, во время ночных съемок злоумышленник украл чемоданчик с ювелирными украшениями Ксеноны и часами Витаса. Подозревают, что это был один из зрителей. Часть из этих украшений были специально арендованы для съемок, другая часть принадлежала исполнителям.

Пропажу обнаружили только утром, что исключило возможность что-либо предпринять по горячим следам. Организаторы съемок, которые не смогли обеспечить должную охрану реквизита, пообещали вернуть все украденное в течение недели. В свою очередь Витас высказал предположение, что момент кражи могли зафиксировать кто-то из зрителей, ведь многие из них снимали на свои личные камеры происходящее на съемочной площадке.