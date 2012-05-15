Отключение горячей воды Кузьму закалило, а REAL О перешли на тазики

Звезда ты или не звезда - ЖЭК безразлично - горячую воду все равно отключат. <a href=http://ru.tsn.ua/glamur/svitska-hronika/otklyuchenie-goryachey-vody-kuzmu-zakalilo-a-real-o-pereshli-na-taziki.html>ТСН.Особливе</a> выяснило, как звезды спасаются от такого.

Певица Алеша в критические коммунальные дни душ принимает в студии звукозаписи: "У меня есть вариант - приехать в студию, у нас на студии есть замечательный душ, там всегда есть вода".

Девушки из группы REAL О говорят, что когда на гастролях нет воды - они пользуются подручными средствами - кружками и тазиками.

Но таким образом гигиенических упражнений сразу исключает исключает Ольга Полякова. "Это меня сильно травмировало бы. Особенно, если миска маленькая. Понимаете, 180 - рост, вы представляете, какой нужен тазик, чтобы я туда поместилась? Наверное, это будет сложно", - говорит суперблондинка.

Народный артист Украины Александр Пономарев к отключению горячей воды привык и радуется, что живет рядом с Днепром.

Российский юморист Сергей Светлаков заверил ТСН-Особливе - звезды жалуются на трехнедельное отключение воды - не знают жизни. После Норильска, где он вырос, он уже ничего не боится "У нас и зимой, и летом всегда была только холодная вода. Притом, зимой она не из крана, а снег носили в дом. Дверь оставляли открытыми и когда за ночь нападает снега в коридор, а утром уже дверь закрываешь и вот уже водичка есть", - вспоминает актер.

Певица и актриса Вера Брежнева проблем с водоснабжением не испытывает. Она живет в загородном доме с автономным водоснабжением, хотя об отсутствии горячей воды вспоминает с ностальгией: "Мы пользовались сначала кипятильниками, потом появились уже бойлеры. Я думаю, этим люди только и спасаются". И только певец Кузьма признался, холодной воде только радуется. Потому что частые отключения горячей воды приучили певца закаляться.