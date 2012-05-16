Гайтана провела первую репетицию в Баку

В столице Азербайджана, на сцене Crystal Hall, состоялась первая официальная репетиция Гайтаны на Евровидении.

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Ранее Гайтана рассказала о своих первых впечатлениях о Баку. "Мне кажется, я ждала этого момента целую вечность. Ступив на землю Азербайджана, первое, что я увидела, это яркое солнышко. Нас встретила прекрасная команда "Евровидения 2012" с украинским и азербайджанским флагом. Для меня этот жест стал очень приятным началом знакомства", - рассказала певица.

Напомним, полуфиналы конкурса состоятся 22 и 24 мая, финал – 26. Первое выступление Гайтаны мы увидим 24 мая

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