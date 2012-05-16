Анфиса Чехова ушла в декрет

Телеведущая Анфиса Чехова, будучи на девятом месяце беременности, завершила работу в Киеве. Анфиса Чехова вплоть до последнего месяца беременности не хотела отказываться от работы на телевидении. Недавно звезда сообщила, что завершила очередной сезон съемок программы "Холостяк. Как выйти замуж", ведущей которой она является. "Моя работа в Киеве на этом этапе закончена. Завтра везу свой бесценный груз обратно в Москву", - написала Анфиса Чехова в своем Твиттере.

Ради ребенка звезда решила пожертвовать красотой и отказаться от каблуков. "Я балетки себе купила. Удобные и красивые. Каблуки тяжело уже, они пока только в мечтах", - сообщила ведущая.