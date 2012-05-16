Бритни Спирс шокировала внешностью

Американская певица Бритни Спирс снова опозорилась.

По мнению источников из окружения поп-звезды, она все еще не была психологически готова к участию в шоу такого уровня, как «Х-фактор». Пристальное внимание прессы, папарацци и миллионов зрителей сыграло со звездой злую шутку – она так нервничала, что искусала свои пальцы в кровь. На некоторых снимках, сделанных во время официального объявления нового состава судей «Х-фактора» видны окровавленные пальцы Бритни. Отметим, что звезда с самого раннего детства страдает от привычки грызть ногти – каждая стрессовая ситуация отражается на ее маникюре. Как однажды призналась сама певица, не помогают даже нарощенные ногти, которые она с легкостью отгрызает при каждом удобном случае.

Помимо этого, американские beauty-критики отметили, что на официальной пресс-конференции певица выглядела неряшливо - без маникюра и педикюра, с морщинами и следами от акне на подбородке. Более того, короткие сексуальные платья сыграли с Бритни злую шутку, подчеркнув жуткий целлюлит на ногах.